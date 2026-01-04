В Кировоградской области девушка зарезала подругу из-за ревности

Злоумышленница задержана / © УНИАН

В Кироградской области задержана 21-летняя девушка, которая во время застолья убила свою подругу. Причиной стало ревность.

Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, в полицию поступило сообщение о без вести пропавшей местной жительнице 2001 года рождения.

Во время розыска в балке на территории города Знаменка правоохранители обнаружили тело пропавшей с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища.

«Полицейские установили, что накануне трагедии потерпевшая находилась у знакомой, где вместе употребляли алкогольные напитки. Между ними возник конфликт на почве ревности, во время которого хозяйка дома нанесла потерпевшей многочисленные ножевые ранения, от которых она умерла», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали 21-летнюю девушку и сообщили ей о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Больших Будищах сын убил отца, а также при невыясненных обстоятельствах погибла его сожительница.