В Кировоградской области должниками за водоснабжение займутся коллекторы

Коллекторы будут работать в рамках законодательства.

В Кировоградской области долги за водоснабжение у людей будут взимать коллекторы.

Об этом "Суспільне" рассказал генеральный директор предприятия "Днепр-Кировоград" Роман Илык. Заключить договор с коллекторской компанией планируют в октябре, сейчас идет тендер.

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По его словам, стоимость договора на услуги составляет почти 4 миллиона гривен.

"Мы вынуждены обращаться за сотрудничеством в коллекторские компании, потому что наши действия, решения судей и передача материалов в Государственную исполнительную службу информации по должникам, не дает результатов. Летом этого года мы впервые провели закупку услуги по взысканию задолженности на 50 тысяч гривен, увидели эффективный результат, и решили объявить тендер на новый договор", — уточнил он.

Роман Илык говорит, что коллекторы будут работать в рамках законодательства, воду людям отключать не будут. Потребителям будут звонить и напоминать о просроченной задолженности, посылать автоматические голосовые и SMS-сообщения, письма в почтовый и электронный ящик.

По словам директора, сегодня жители области задолжали за водоснабжение и водоотведение почти 27 млн гривен.

Напомним, в Украине снова разрешили отключать население от коммунальных услуг за долги.

6 июля вступил в силу приказ Министерства юстиции, который позволяет исполнительной службе автоматически снимать средства с банковских счетов украинцев, чтобы оплатить их долги за коммуналку или штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако, как сообщили в Минюсте, эта процедура все еще находится на доработке.

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