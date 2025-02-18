В Кировоградской области дрон попал в многоэтажку: что известно (фото)

По меньшей мере три человека травмированы.
В ночь на вторник, 18 февраля, в городе Долинская Кировоградской области российский беспилотник попал в многоэтажку. Три человека травмировались.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Андрей Райкович.
По его словам, из-за атаки беспилотника есть трое пострадавших. Это – мама и двое детей. Им сразу предоставили медицинскую помощь. Кроме того, из дома были эвакуированы жильцы из 38 квартир.
Напомним, недавно россияне ударили по Николаеву новыми "Шахедами". Эти дроны были оснащены 12-канальными антеннами.