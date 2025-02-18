В Кировоградской области дрон попал в многоэтажку: что известно (фото)

По меньшей мере три человека травмированы.

В ночь на вторник, 18 февраля, в городе Долинская Кировоградской области российский беспилотник попал в многоэтажку. Три человека травмировались.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Андрей Райкович.

По его словам, из-за атаки беспилотника есть трое пострадавших. Это – мама и двое детей. Им сразу предоставили медицинскую помощь. Кроме того, из дома были эвакуированы жильцы из 38 квартир.

В городе Долинская Кировоградской области русский дрон попал в многоэтажку.

В городе Долинская Кировоградской области русский дрон попал в многоэтажку. / Фото: https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Напомним, недавно россияне ударили по Николаеву новыми "Шахедами". Эти дроны были оснащены 12-канальными антеннами.

Читайте также: