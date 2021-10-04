В Кировоградской области два человека умерли от отравления грибами

В Кировоградской области два человека умерли от отравления грибами

Всего за три недели на Кировоградщине грибами отравились пять человек, трое из которых — не выжили.

В Кировоградской области в выходные 2-3 октября зафиксировали два случая смертельного отравления дикорастущими грибами.

Об этом сообщает Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Отмечается, что в Кропивницком умерла 53-летняя женщина. "Усилия врачей-реаниматологов отделения интенсивной терапии не принесли ожидаемого результата, — говорится в сообщении. — Заключительный диагноз: "Острое бытовое отравление грибами".

Кроме того, в реанимационном отделении Светдловодской ЦРБ умерла 69-летняя женщина, которая на прошлой неделе "собрала дикорастущих грибов в смешанном лесу на территории района Лесозавод г. Светловодск". По ее словам, это были "зеленушки".

Всего за три последние недели на Кировоградщине грибами отравились пять человек, для трех из которых это закончилось трагически.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге Полтавской области четыре человека отравились грибами. Среди пострадавших — годовалая девочка и 61-летняя женщина.

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