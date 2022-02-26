В Кировоградской области горожане помогают армии: готовят коктейли Молотова и собирают продукты

Люди сплачиваются из-за нужд армии.

В Кировоградской области, которая пока не страдает от обстрелов, горожане сплачиваются, чтобы помочь войску, переселенцам и защитить родной город от оккупантов.

Несут тонны продуктов, одежды, медикаментов и производят коктейли молотова. Как это происходит, рассказали в ТСН.

Изготовление коктейлей для оккупантов здесь поставили на конвейр. Пока мужчины надрезают бутылки, женщины готовят фитили.

Другие кропивничане разливают согревающий напиток для вражеской техники в бутылки. И с удовольствием делятся рецептом: "Тут смесь из одной трети отработанного масла и двух третей бензина. После того заполняем бутылку не полностью, а на две трети. Обязательно должен быть воздух внутри".

Горожане несут в этот коктейльный бар пустые бутылки, отработанную смазку и бензин. Врага, говорят, ожидает слишком теплый прием.

В Кировоградской области горожане активно готовятся к наступлению захватчиков

Недалеко от волонтеров собираются медикаменты, одежда и продукты для территориальной обороны и переселенцев. С утра сюда принесли десятки тонн требуемого. Ллюди с сумками все идут и уходят.

Прямо возле организационной палатки дежурят кропивничане на собственных машинах и оперативно отвозят пакеты по нужным адресам.