В Кировоградской области изменили алгоритм оповещения о воздушной тревоге: как теперь будет звучать сирена

В Кировоградской области изменили алгоритм оповещения о воздушной тревоге: как теперь будет звучать сирена

Изменения касаются только Кировоградской области, в остальных регионах Украины действует схема: пока раздается сирена – до тех существует угроза.

В Кировоградской области изменяют алгоритм оповещения населения о воздушной опасности. Так, в начале воздушной тревоги сирена будет звучать 15 20 минут. Потом будет умолкать. Отбой тревоги – сирена будет звучать до 5 минут.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его словам, все каналы: телевидение, радио, социальные сети, мессенджеры, которые были предварительно задействованы и к которым привыкли жители области, будут работать по действующей схеме (пока есть тревога — до тех пор звучит сирена).

Райкович также обратился ко всем, у кого есть гаджеты, с просьбой предупредить всех вокруг об этих изменениях.

"Не пугаться их, не паниковать, приучиться к тому, что в случае опасности в начале тревоги сирена звучит 15–20 минут, отбой тревоги – до 5", — подчеркнул глава ОВА.

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