В Кировоградской области мать военного умерла, узнав о смерти сына

Сердце женщины не выдержало, узнав трагическое известие.
В Светловодске Кировоградской области мать военного скончалась, узнав о смерти сына.
Об этом передает Светловодская городская территориальная громада.
Валерий Василенко был мобилизован 11 марта 2022 года. 47-летний главный сержант служил в должности командира отделения минометного взвода.
22 ноября 2023 года защитник скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
"А 24 ноября 2023 года остановилось сердце матери Анастасии Ивановны Тодосиенко, не выдержав скорби о сыне", – говорится в сообщении.
Похоронили защитника на местном кладбище одновременно вместе с матерью.
Ранее Сеть тронула видео, как мальчик бежит обнимать стенд с фото погибшего отца.
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