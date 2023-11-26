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В Кировоградской области мать военного умерла, узнав о смерти сына

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В Кировоградской области мать военного умерла, узнав о смерти сына

Защитника похоронили вместе с матерью/Фото Светловодской ГТГ

Сердце женщины не выдержало, узнав трагическое известие.

В Светловодске Кировоградской области мать военного скончалась, узнав о смерти сына.

Об этом передает Светловодская городская территориальная громада.

Валерий Василенко был мобилизован 11 марта 2022 года. 47-летний главный сержант служил в должности командира отделения минометного взвода.

22 ноября 2023 года защитник скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Валерий Василенко/Фото Светловодской ГТГ / ©
Валерий Василенко/Фото Светловодской ГТГ

"А 24 ноября 2023 года остановилось сердце матери Анастасии Ивановны Тодосиенко, не выдержав скорби о сыне", – говорится в сообщении.

Похоронили защитника на местном кладбище одновременно вместе с матерью.

Ранее Сеть тронула видео, как мальчик бежит обнимать стенд с фото погибшего отца.

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Дата публикации
Просмотры
2117
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