В Кировоградской области медики отказались ехать на вызов к военному, и он умер: репортер просит огласки

Мать говорила, что сын умирает, но медики так и не приехали.

В Кировоградской области, в поселке Смолино, умер тяжело раненный на фронте военный, не дождавшийся приезда медиков. По словам родственников, врачи отказались ехать по вызову.

Об этом на своей странице в Facebook написал фотожурналист Евгений Завгородний.

"Сегодня похоронили моего родственника, Дмитрия Заику. Он был тяжело ранен на фронте. Но добили его местные медики, вернее, они ничего не сделали и тем самым его убили", — сообщил Евгений Завгородний.

Военный Дмитрий Заика Фото: Евгений Завгородний

Он рассказал, что утром мужчине стало плохо, поэтому мать звонила в скорую, однако на вызов никто так и не приехал. Медики не явились и тогда, когда соседи и сын военного сами поехали в больницу за помощью.

"Мать говорила, что сын умирает, а медики находили какие-то причины, почему они не могут приехать на вызов. И это при том, что в отделение было метров 500, а недавно им выделили новую скорую (карета скорой помощи — ред.). Где-то час. мать делала искусственное дыхание и массаж сердца.Соседи и сын Димы, тоже добровольцем ушедший на

войну, ездили в больницу звать на помощь. Не достучались", — пишет журналист.

Дмитрий Заика умер на руках у матери.

"Вот такая ситуация. Я до сих пор не могу поверить, что такое случилось в моем родном городе с родными людьми. Виновные должны быть наказаны", — добавил Евгений Завгородний.

Тем временем полиция Тернопольщины расследует загадочную смерть 49-летнего местного жителя, которого доставили без сознания в больницу из ТЦК в Бучаче.

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