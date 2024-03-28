В Кировоградской области мужчина отобрал оружие у полицейского и выстрелил себе в голову

В городе Светловодск Кировоградской области мужчина совершил самоубийство, отобрав оружие у полицейского.

Об этом "Суспільне" сообщила представитель территориального управления Государственного бюро расследований в городе Николаев Ольга Проценко.

По ее данным, ночью 28 марта полицейские получили уведомление о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство. Приехав на место происшествия, правоохранители из-за неадекватного поведения мужчины вызвали "скорую" помощь для дальнейшей его госпитализации.

После осмотра медиков, мужчину должны были доставить в психическую больницу в областной центр. У поликлиники он выхватил у правоохранителя автомат и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

По этому факту ДБР открыло уголовное производство по факту служебной халатности по части 3 статьи 367. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области в заброшенном здании найдено тело подростка. По предварительной информации, телесные повреждения не обнаружены. Его тело направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следователи приступили к уголовному производству с отметкой "самоубийство".

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