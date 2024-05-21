В Кировоградской области мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

На суде мужчина вину признал.
В Кировоградской области к испытательному сроку приговорили 34-летнего мужчину, который написал заявление об отказе от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Онуфриевского районного суда Кировоградской области.
По данным суда, мужчину признали годным к мобилизации. Он получил повестку и должен был прибыть в ТЦК на 8 декабря 2023 года. Однако мужчина написал заявление, в котором категорически отказался от службы в армии.
На суде мужчина вину признал. Он заявил, когда его хотели мобилизовать, он написал заявление об отказе от службы в армии. Подсудимый добавил, что "поскольку сам является сиротой, на иждивении имеет двух малолетних детей, которые учатся в школе, болеет, имеет высокое давление".
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году испытательного срока.
Напомним, в Министерстве обороны сообщили, продолжат ли после 18 мая раздавать повестки на улицах.
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