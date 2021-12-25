В Кировоградской области ночью горел психоневрологический интернат

К счастью, жертв и пострадавших нет.

В ночь на 25 декабря в с. Веселый угол Новоукраинского района Кировоградской области в цокольном этаже трехэтажного здания психоневрологического интерната возник пожар.

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Об этом сообщает ГСЧС.

"25 декабря в 3 часа. 6 мин. в с. Веселый Кут Новоукраинского района в цокольном этаже трехэтажного здания психоневрологического интерната возник пожар. Персоналом объекта до прибытия подразделений ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 1,5 м 2 и выведено на свежий воздух 131 человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 10 человек и 3 ед. техники. О причинах пожара ничего не сообщается.

Напомним, один человек погиб, двое пострадавших остаются в больнице, за жизнь одного из них сейчас борются врачи – таковы последствия пожара в Винницкой области. Там горел популярный загородный гостиничный комплекс. К моменту пожара на базе отдыха было 53 ребенка, все они приехали на спортивные соревнования и остановились в этом отеле.