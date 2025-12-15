В Кировоградской области обвиняют ТЦК в наезде на мужчину: что ответили военные

ТЦК / © Цензор.нет

В селе Новый Стародуб 13 декабря по словам очевидцев, группа оповещения ТЦК на авто якобы сбила мужчину на мопеде во время погони по узкому переулку. Он получил тяжелые травмы. Обстоятельства инцидента получили широкую огласку в Сети. Эту ситуацию прокомментировали в Кировоградском областном ТЦК и СП.

Об инциденте сообщили в местном паблике Политическая Александрия.

Версия семьи и очевидцев

Согласно информации, инцидент произошел около 13 декабря. По словам родственников и очевидцев, находившегося на мопеде Александра Чвалко якобы сбил автомобиль Renault Duster белого цвета во время погони узким переулком.

«В то же время односельчане видели момент наезда, а также отмечают, что автомобиль имел следы повреждений. По словам сестры потерпевшего Ирины. Автомобиль был гражданский, люди — в камуфляже. Семья очень переживает, что обстоятельства произошедшего могут быть искажены, а виноваты — избежать ответственности. Сейчас главное — спасти жизнь человека», — отметили в местном паблике.

Добавляется, что семья нуждается в финансовой помощи для лечения мужчины.

Официальное заявление ТЦК и СП

Кировоградский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обнародовал официальное заявление, в котором отрицает свою причастность к наезду. В ТЦК опровергают информацию о якобы наезде группы оповещения на жителя села Новый Стародуб, называя ее «не соответствующей действительности».

«13.12.2025 года во время проведения мероприятий по оповещению и проверке военно-учетных документов житель села Новый Стародуб пытался скрыться на личном транспортном средстве, не справившись с управлением, совершил наезд в металлический забор. Военнослужащие группы оповещения приняли все возможные меры для оказания необходимой помощи и недопущения угрозы жизни и здоровью гражданина. Какие-либо умышленные противоправные действия со стороны военнослужащих ТЦК и СП не совершались», — отмечают в ТЦК.

Также ТЦК призвало граждан не распространять непроверенную информацию, которая может подорвать доверие к Силам обороны и напомнила об обязанности выполнять законные требования уполномоченных лиц в период военного положения.

