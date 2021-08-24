В Кировоградской области одновременно спели гимн Украины более 5 тыс. человек: они установили рекорд (фото)

В Кировоградской области одновременно спели гимн Украины более 5 тыс. человек: они установили рекорд (фото)

К исполнения гимна Украины присоединились представители 49 общин Кировоградской области.

В Кировоградской области по случаю Дня Независимости более 5000 человек одновременно исполнили гимн Украины. Они установили национальный рекорд.

Об этом сообщает pulse.kr.ua.

В Кропивницкому на Театральной площади государственный гимн торжественно выполнили 275 человек.

К исполнения гимна Украины присоединились представители 49 общин Кировоградской области.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины.

Также в прифронтовом Северодонецке Луганской области празднуют День Независимости Украины. По случаю праздника там установили LED-экран в форме трезубца и рекорд по выполнению "Червоной руты".

Военный парад ко Дню Независимости завершился пронесением сине-желтого флага истребителями "МиГ-29"

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