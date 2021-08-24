В Кировоградской области одновременно спели гимн Украины более 5 тыс. человек: они установили рекорд (фото)

К исполнения гимна Украины присоединились представители 49 общин Кировоградской области.
В Кировоградской области по случаю Дня Независимости более 5000 человек одновременно исполнили гимн Украины. Они установили национальный рекорд.
Об этом сообщает pulse.kr.ua.
В Кропивницкому на Театральной площади государственный гимн торжественно выполнили 275 человек.
К исполнения гимна Украины присоединились представители 49 общин Кировоградской области.
Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины.
Также в прифронтовом Северодонецке Луганской области празднуют День Независимости Украины. По случаю праздника там установили LED-экран в форме трезубца и рекорд по выполнению "Червоной руты".