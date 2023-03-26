В Кировоградской области от тропической малярии умер мужчина: где он подхватил болезнь

В Кировоградской области зарегистрировали первый смертельный случай от тропической малярии. В конце февраля 2023 года умер гражданин Германии, временно проживавший в Светловодске Александрийского района.

Информацию подтвердила главный санитарный врач региона Надежда Оперчук, пишет Суспільне.

Иностранец ездил на Рождество в Республику Уганда, там помогал больнице. 26 января 2023 года вернулся в Украину. В этот день у него ухудшилось самочувствие – появилась слабость, потеря аппетита, повысилась температура до 38 градусов, лихорадка.

11 февраля мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Светловодской больницы с подозрением на малярию, рассказал директор медицинского учреждения Сергей Савич.

"У мужчины возникли проблемы с сердцем. Согласно кардиограмме, у него начинался инфаркт. Врач-инфекционист начал подозревать малярию. Сделали анализ и он подтвердился. P.falciparum — это самая сложная форма этого заболевания. У мужчины была сильная интоксикация организма, очень снизился гемоглобин. Его подсоединили к кислороду", — сказал Савич.

По словам главного санитарного врача Надежды Оперчук, 12 февраля больного перевели на лечение в город Кременчуг Полтавской области, потому что там было противомалярийное лекарство. 24 февраля гражданин Германии скончался. Был ли он привит против малярии – неизвестно.

Малярия – острое инфекционное заболевание. Малярия характеризуется коротким инкубационным периодом (в среднем 7 дней) и наличием типичного продромального периода. У больных этой формой малярии чаще всего отсутствуют типичные симптомы приступа. Период озноба может быть выражен слабо или не наблюдаться, снижение температуры происходит без выраженного потоотделения. У больных наблюдается затмение сознания, судороги, бессонница. Часто они жалуются на боли в животе, тошноту, рвоту и диарею.

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