В Кировоградской области пациенты психоневрологического интерната остались без мяса: в чем причина

В хозяйстве содержалось 28 голов свиней.
В Кировоградской области в подсобном хозяйстве при психоневрологическом интернате в селе Веселый Кут Новоукраинского района умер 3-месячный поросенок. Оказалось, что он имел африканскую чуму свиней.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
После смерти животного на место прибыли специалисты ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Новоукраинском районе и провели эпизоотическое расследование.
Чтобы установить причину смерти животного, взяли образцы, которые затем показали, что поросенок умер от африканской чумы свиней.
В хозяйстве Веселокутского психоневрологического интерната содержалось 28 голов свиней.
В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения инфекции. В частности, запрещен вывоз, перегруппировка и убой животных, а также ограничен доступ постороннего транспорта и людей к хозяйству. свиней не поступало", — сообщили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, что в Харьковской области разыскивают хозяйство, откуда в лес отправили 9 больных африканской чумой свиней.
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