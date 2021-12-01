Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Кировоградской области пациенты психоневрологического интерната остались без мяса: в чем причина

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Кировоградской области пациенты психоневрологического интерната остались без мяса: в чем причина

Фото: pixabay

В хозяйстве содержалось 28 голов свиней.

В Кировоградской области в подсобном хозяйстве при психоневрологическом интернате в селе Веселый Кут Новоукраинского района умер 3-месячный поросенок. Оказалось, что он имел африканскую чуму свиней.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

После смерти животного на место прибыли специалисты ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Новоукраинском районе и провели эпизоотическое расследование.

Чтобы установить причину смерти животного, взяли образцы, которые затем показали, что поросенок умер от африканской чумы свиней.

В хозяйстве Веселокутского психоневрологического интерната содержалось 28 голов свиней.

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения инфекции. В частности, запрещен вывоз, перегруппировка и убой животных, а также ограничен доступ постороннего транспорта и людей к хозяйству. свиней не поступало", — сообщили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, что в Харьковской области разыскивают хозяйство, откуда в лес отправили 9 больных африканской чумой свиней.

Читайте также:

Следующая публикация