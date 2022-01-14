В Кировоградской области перевернулся автобус, который ехал в Польшу (фото)

Автобус упал в кювет.
В Кировоградской области 13 января попал в ДТП рейсовый автобус с сообщением "Мариуполь — Свиноуйсце". К счастью, погибших нет.
Об этомсообщили в ГСЧС области.
Там уточнили, что авария произошла вечером на автодороге "Стрый — Изварино" возле пгт Смолино. Автобус опрокинулся в кювет.
К счастью, погибших среди пассажиров нет. Спасатели обеспечили освещение места происшествия, затем обесточили автобус и обустроили место для обогрева пассажиров до прибытия резервного автобуса.
Напомним, в селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся автобус, в салоне которого находились 50 туристов.
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