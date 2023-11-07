В Кировоградской области подростки замордовали петуха ради забавы

Какое наказание теперь ждет подростков?
В Кировоградской области трое подростков издевались над петухом ради забавы. Пытки снимали на видео, которое впоследствии попало в Сеть.
Об этом говорится в сюжете канала "Мы — Украина" в рамках телемарафона.
"Жестокость двух 14-летних и одного 15-летнего подростков возмутила всю общину", — сообщили журналисты.
Один из самых страшных эпизодов видео ребята сняли на местной дамбе.
"Ребята изо всех сил бросали птицу с высоты не менее 4 метров. Издевательство над петухом трое подростков снимали", — рассказывает журналистка.
Жертву свою поймали на сельском стадионе, где тот пасся.
Видео издевательств возмутило общину. На кадрах люди узнали местных ребят: 14-летних Богдана и Антона, а также 15-летнего Сергея. Все они учатся в Онуфриевском лицее. Учителя шокированы, потому что двое младших имеют безупречную характеристику.
Старший парень вместе с мамой 20219 приехали на Кировоградщину из России. В школе говорят, он имел проблемы в школе.
Одноклассники Сергея удивлены его жестокостью.
"Не могу поверить, что это мой одноклассник. Это ужас", — говорит ровесник Сергея.
Такое поведение не могут быть объяснены даже матерями подростков.
Какое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными
За жестокое обращение с животными в полиции открыли уголовное производство. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы, но поскольку ребята несовершеннолетние, наказание будет менее суровым.
"В отношении них могут быть применены принудительные меры воспитательного характера. Родители также будут привлечены к административной ответственности", — сообщил начальник следственного отдела Виталий Сторчак.
Родителям грозит штраф за ненадлежащее воспитание от 1,5-5 тысяч гривен.
Напомним, в Ковеле также сообщили о случае издевательства над животным. Там женщина жестоко замучила свою собаку: связала и подвесила на балконе.
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