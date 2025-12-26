- Дата публикации
В Кировоградской области погиб мужчина после ДТП при попытке скрыться от ТЦК
ТЦК отрицает свою причастность.
Инцидент с участием группы оповещения ТЦК в Кировоградской области завершился трагически. В больнице скончался 49-летний Александр Чвалко, попавший в дорожно-транспортное происшествие при попытке избежать общения с военкомами.
Об этом пишет «Политическая Александрия».
Событие произошло 13 декабря в селе Новый Стародуб Александрийского района. По словам родственников и свидетелей, Александр передвигался по узкому переулку на мопеде, когда за ним начал гнаться белый автомобиль Renault Duster.
Местные жители в паблике утверждали, что видели момент наезда.
Односельчане видели момент наезда, а также отмечают, что автомобиль имел следы повреждений. По словам сестры потерпевшего Ирины, автомобиль был гражданский, люди — в камуфляже», — говорится в сообщении.
Что говорят в ТЦК
В Кировоградском областном ТЦК и СП отвергли обвинения в умышленном наезде на гражданского. В их официальном заявлении говорится, что мужчина травмировался сам по собственной неосторожности при попытке побега.
«Житель села Новый Стародуб пытался скрыться на личном транспортном средстве, не справившись с управлением, совершил наезд в металлический забор», — сообщили военные.
Представители ТЦК отмечают, что военнослужащие группы оповещения не совершали никаких противоправных действий и оказали пострадавшему необходимую помощь на месте происшествия. Военкомат призвал общественность не распространять непроверенную информацию, дискредитирующую Силы обороны, и напомнил о необходимости выполнения законных требований во время военного положения.
Напомним, в Днепре во время исполнения служебных обязанностей работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки местный мужчина с ножом напал на военных. Двое военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.
Для задержания нападающего один из военных произвел несколько выстрелов в воздух. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и правовую квалификацию действий нападающего.