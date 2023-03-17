В Кировоградской области СБУ разоблачила российскую шпионку

Женщина собирала информацию об оборонных объектах и передавала ее оккупантам.
В Кировоградской области правоохранители разоблачили и задержали российскую шпионку, которая собирала данные оборонных предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
В сообщении указывается, что предательницей оказалась жительница Александрийского района Кировоградской области, которую дистанционно завербовали представители российских спецслужб.
По приказу своих кураторов женщина собирала информацию о местонахождении оборонных и инфраструктурных объектов. В частности, ее интересовала информация о предприятиях, выполняющих оборонные заказы для Вооруженных сил Украины.
Данные шпионка передавала через мессенджер своим "связным", входящим в оккупационные группировки на востоке Украины. Получившуюся информацию россияне планировали использовать для нанесения ракетных ударов.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали шпионку во время фотографирования одного из объектов. У предательницы был изъят телефон с поличным.
Шпионцы объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Женщине грозит до 15 лет или пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области будут заочно судить 38-летнюю коллаборантку, которая во время оккупации возглавила один из медицинских колледжей в Купянске.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе СБУ задержала враждебного информатора, корректировавшего ракетные удары по городу.
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