В Кировоградской области СБУ разоблачила российскую шпионку

Женщина собирала информацию об оборонных объектах и передавала ее оккупантам.

В Кировоградской области правоохранители разоблачили и задержали российскую шпионку, которая собирала данные оборонных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В сообщении указывается, что предательницей оказалась жительница Александрийского района Кировоградской области, которую дистанционно завербовали представители российских спецслужб.

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По приказу своих кураторов женщина собирала информацию о местонахождении оборонных и инфраструктурных объектов. В частности, ее интересовала информация о предприятиях, выполняющих оборонные заказы для Вооруженных сил Украины.

Данные шпионка передавала через мессенджер своим "связным", входящим в оккупационные группировки на востоке Украины. Получившуюся информацию россияне планировали использовать для нанесения ракетных ударов.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали шпионку во время фотографирования одного из объектов. У предательницы был изъят телефон с поличным.

Шпионцы объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Женщине грозит до 15 лет или пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области будут заочно судить 38-летнюю коллаборантку, которая во время оккупации возглавила один из медицинских колледжей в Купянске.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе СБУ задержала враждебного информатора, корректировавшего ракетные удары по городу.

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