В Кировоградской области сократили комендантский час на Пасху

В Кировоградской области на Пасху сократят продолжительность комендантского часа. Он продлится с 00:00 до 04:00.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа. В Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, он продлится с полуночи до четырех часов утра", — написал Райкович.

К слову, в Кировоградской области "комендантский" действует с 23:00 до 05:00.

В Кропивницком также уменьшат комендантский час, решили в мэрии. Он также будет действовать с 00:00 до 04:00. Под эти ограничения подстроят работу транспорта в городе. Им можно было воспользоваться уже с 05:00.

"В соответствии с изменением режима комендантского часа в Кропивницком будет работать и общественный транспорт. Графики движения автобусов и троллейбусов будут откорректированы с учетом увеличения пассажиропотока", — сообщил заместитель городского головы Александр Мосин.

Напомним, в Хмельницкой области не сократили комендантский час в ночь на 16 апреля. Впрочем, он станет короче на два часа: будет действовать с 00.00 до 3.00.

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