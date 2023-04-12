Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Кировоградской области сократили комендантский час на Пасху

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
37
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Кировоградской области сократили комендантский час на Пасху

Фото: УНИАН

"Комендантский" станет короче двух часов.

В Кировоградской области на Пасху сократят продолжительность комендантского часа. Он продлится с 00:00 до 04:00.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа. В Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, он продлится с полуночи до четырех часов утра", — написал Райкович.

К слову, в Кировоградской области "комендантский" действует с 23:00 до 05:00.

В Кропивницком также уменьшат комендантский час, решили в мэрии. Он также будет действовать с 00:00 до 04:00. Под эти ограничения подстроят работу транспорта в городе. Им можно было воспользоваться уже с 05:00.

"В соответствии с изменением режима комендантского часа в Кропивницком будет работать и общественный транспорт. Графики движения автобусов и троллейбусов будут откорректированы с учетом увеличения пассажиропотока", — сообщил заместитель городского головы Александр Мосин.

Напомним, в Хмельницкой области не сократили комендантский час в ночь на 16 апреля. Впрочем, он станет короче на два часа: будет действовать с 00.00 до 3.00.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
37
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация