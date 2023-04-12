В Кировоградской области сократили комендантский час на Пасху

"Комендантский" станет короче двух часов.
В Кировоградской области на Пасху сократят продолжительность комендантского часа. Он продлится с 00:00 до 04:00.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Мы учли пожелания верующих и изменили время комендантского часа. В Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, он продлится с полуночи до четырех часов утра", — написал Райкович.
К слову, в Кировоградской области "комендантский" действует с 23:00 до 05:00.
В Кропивницком также уменьшат комендантский час, решили в мэрии. Он также будет действовать с 00:00 до 04:00. Под эти ограничения подстроят работу транспорта в городе. Им можно было воспользоваться уже с 05:00.
"В соответствии с изменением режима комендантского часа в Кропивницком будет работать и общественный транспорт. Графики движения автобусов и троллейбусов будут откорректированы с учетом увеличения пассажиропотока", — сообщил заместитель городского головы Александр Мосин.
Напомним, в Хмельницкой области не сократили комендантский час в ночь на 16 апреля. Впрочем, он станет короче на два часа: будет действовать с 00.00 до 3.00.