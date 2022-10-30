В Кировоградской области сообщили о крайне тяжелой ситуации с электричеством

В Кировоградской области из-за крайне тяжелой ситуации с электроэнергией просят срочно снизить потребление электричества.

К экономии призвал жителей глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

«Просьба жителям Кропивницкого и Кировоградской области – срочно уменьшить потребление электроэнергии. Ситуация на энергетическом фронте остается очень тяжелой”, написал он.

Как отметил глава ОВА, специалистам ЧАО "Кировоградоблэнерго" сверхусилиями удалось стабилизировать ситуацию, но для того, чтобы не допустить аварийных отключений, нужно уменьшить электроснабжение.

В связи со сложной ситуацией с энергообеспечением из-за обстрелов РФ украинцев настойчиво призывают уменьшить пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00 часов.

Особенно тяжелым для Киева было 27 октября – тогда в столице и области более 1,5 миллиона человек остались без электричества.

Тем временем в ДТЭК заявляют, что продолжительность веерных отключений света в Киеве может возрасти до 6 часов.

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