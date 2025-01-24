В Кировоградской области учительница издевалась над учениками: детали инцидента

Родители не удовлетворены выводами проверки и будут продолжать бороться дальше.
В поселке Александровка Кропивницкого района Кировоградской области возник скандал из-за обвинений учительницы местного лицея в физическом и психологическом насилии над учениками. Это стало основанием для многочисленных обращений в правоохранительные органы, органы образования и правозащитные организации.
Об этом событии сообщило Суспільне.
Речь идет об учительнице Александровского лицея №1.
Инцидент и обвинение
Скандал разгорелся после того, как три ученика седьмого класса сообщили о случаях насилия со стороны учительницы зарубежной литературы. Как рассказали ученики, педагог прибегала к физическому насилию, в частности, поднимала за шею и избивала учеников в книгу. Одна из учеников Виолета Полищук отметила, что после этого у нее болела шея и были красные следы. Другие ученики добавили, что учительница унижала их, обзывала "баранами" и "тупыми" из-за невыполнения домашнего задания.
"Обзывала нас баранами, говорила что тупые, что мы не выполнили домашнее задание. Потом стала между партами, схватила Виолетту за шею и в книгу ударила", – рассказала Алина Юрескул.
Какова была реакция родителей
По словам опекунки одной из пострадавших девушек, Валентины Атамась, она обращалась к директору школы с просьбой разобраться с ситуацией, однако ее обращение не получило должной реакции.
"Я уже дважды обращалась к директору и результата по этому мало было. Директор сказала, что ей нужны документальные факты. Какие документальные факты, как она кричит на детей по пол урока, оскорбляет. В октябре мы написали заявление в полицию", — отметила опекун. .
По словам отца одного из учеников Владимира Шабанова, он также обратился к представительнице уполномоченного по правам ребенка, что заставило школу начать реагировать на ситуацию. После вмешательства уполномоченного, директор школы вынесла выговор учительнице, однако конфликт не разрешился.
Что говорят в полиции
Полиция, проведшая проверку инцидента, не нашла оснований для привлечения учительницы к административной или уголовной ответственности. По словам инспекторки отдела ювенальной превенции области, главной проблемой квалификации этого случая как буллинга является отсутствие систематичности в действиях педагога.
"Что ребенка толкнули в книгу, эти факты имели место, но здесь главный признак, который должен быть установлен, это систематичность, потому что именно систематичность определяет понятие буллинга. Булинг — это совершение систематических действий участником образовательного процесса в отношении другого. Насильственных действий, сексуального, психологического, физического или экономического характера. Именно совершение физического насилия, его могут подтвердить соответствующие справки. из медицинских учреждений, сам факт причинения телесных повреждений такого не было", – пояснила она.
Ответственность школы и отдела образования
Директор школы и руководство отдела образования также приняли меры в рамках своих полномочий. Учительнице был вынесен выговор, однако, по словам начальницы отдела образования Валентины Сокол, комиссия, созданная в связи с инцидентом, установила нарушение педагогической этики со стороны учителя. Школе были даны рекомендации по улучшению учебного процесса и работе с учащимися, в частности, включая внедрение регулярного анкетирования среди школьников и посещение уроков учителей руководством.
Дальнейшие действия родителей
Несмотря на то, что школа приняла дисциплинарные меры, родители и опекуны учащихся не удовлетворены результатами проверки и потребуют более серьезной ответственности для учительницы. Валентина Атамась и Владимир Шабанов заявили, что они будут обращаться к профильному заместителю начальника областной администрации и потребовать публичных извинений от учительницы.
Напомним, в Ровенской области в одном из лицеев ученик 9 класса получил колтую рану бедра. Подростка, вероятно, ранил одноклассник.
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