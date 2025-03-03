В Кировоградской области в больнице скончался годовалый ребенок: полиция начала расследование обстоятельств

Мать умершего ребенка из Светловодска обратилась в полицию, сообщив о смерти своей дочери в больнице.

В Светловодске 3 марта 2025 женщина сообщила полиции о смерти годовалой дочери. Открыто уголовное производство для выяснения обстоятельств.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Только что узнал о смерти годовалого ребенка в Светловодской ЦРБ. Дал задание директору департамента здравоохранения ОВА немедленно начать служебное расследование. Беру под личный контроль", — написал он.

Спикер полиции области Виталина Бевзенко сообщила изданию Златополь, что 3 марта 2025 года к ним обратилась женщина из Светловодска, которая сообщила о смерти своего годовалого ребенка в больнице. Информацию внесли в реестр для дальнейшего расследования.

Комментарий от Центральной районной больницы Светловодска получить не удалось, поскольку телефонная линия постоянно была занята.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернигове после лечения от лакунарной ангины скончалась 11-летняя девочка из Хмельницы.

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