В Кировоградской области в ДТП погибли трое детей и мужчина: появились новые подробности

В Кировоградской области в ДТП погибли трое детей и мужчина: появились новые подробности

Все они были жителями Днепропетровской области.

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли дети. В аварии, предварительно, погиб тренер и три его воспитанника.

Об этом пишут в телеграмм-канале "Днепр областной".

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Как стало известно, происшествие случилось в Кировоградской области возле поселка Новошевченково. Там столкнулись легковушка и грузовик. В результате чего погиб тренер по карате, а также три его воспитанника: ребята от 12 до 16 лет. С ними он возвращался с чемпионата Украины, который проходил в Виннице..

“По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) УК Украины”, — сообщили в телеграмм-канале.

Напомним, что в Ивано-Франковске Audi протаранил два автомобиля, вылетел на тротуар и сбил 3-летнего мальчика.

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