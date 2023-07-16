В Кировоградской области в ДТП попал рейсовый микроавтобус: двое погибших, много раненых (фото)

Причины ДТП устанавливаются.
Возле с. Братолюбовка Гуровской громады Кропивницкого района в воскресенье, 16 июля, произошло смертельное ДТП. Там столкнулись два микроавтобуса, один из которых – рейсовый.
Об этом сообщили в ГСЧС Кировоградской области.
ДТП произошло на трассе Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог 16 июля ориентировочно в 13:50. Там столкнулись два микроавтобуса, один из которых перевозил пассажиров по маршруту "Кривой Рог-Киев".
На месте ДТП погиб один из пострадавших, другой человек скончался по дороге в больницу. Медики оказывают помощь 17 пострадавшим.
На месте аварии работают следователи. Причины ДТП устанавливаются.
Напомним, в Харькове задержали 20-летнего парня, который угнал авто и совершил смертельное ДТП. Впоследствии оказалось, что он убил всю свою семью – сестру, мать и отчима.
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