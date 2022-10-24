В Кировоградской области внедряют аварийное отключение света: детали

Из-за значительного вечернего роста электрических нагрузок и в условиях фактически аварийной схемы электроснабжения после ракетных обстрелов 22 октября, по всей территории Кировоградской области вынужденно вводятся графики аварийных отключений до 23 часов.

Об этом пишет ПрАт «Кировоградоблэнерго» в социальных сетях.

Продолжительность отключений до 2-х часов.

"В очередной раз просим предприятия и жителей области уменьшить потребление электроэнергии", — говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 22 октября, российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области.

"Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии", — обратился глава ОВА Андрей Райкович.

Он предупредил о возможных перебоях со снабжением электроэнергией и призвал граждан выключить из розеток все лишние приборы, поскольку в области уже начали отключение электроэнергии.

Напомним, по всей Украине с 20 октября вынужденно начали выключать электроэнергию из -за возникшего в результате российских обстрелов дефицита мощности. Из-за ракетных ударов РФ серьезно повреждено около 40% общей энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей. Украинцев призывают минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00.

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