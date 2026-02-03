ТСН в социальных сетях

В Кировоградской области водитель сбил двух пешеходов: есть жертвы

Полиция задержала водителя, который сбил людей, а затем скрылся с места аварии.

Анастасия Павленко
На месте аварии

В городе Александрия произошло дорожно-транспортное происшествие — водитель сбил двух пешеходов. Один из них скончался в карете «скорой».

Об этом сообщили в полиции Кировоградской области.

«Водитель автомобиля Mercedes Vito, двигаясь по проспекту Соборному, в темное время суток на неосвещенном участке дороги наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных телесных повреждений женщина 1976 года рождения скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. После совершения аварии водитель скрылся», — говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По этому факту начато уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области в направлении города Фастов произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Hyundai. Два человека погибли.

