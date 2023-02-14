За помощью обратился иностранец.
В Кировоградской области зарегистрировали первый случай подозрения на малярию. К медикам обратился иностранец.
Об этом "Суспільному" рассказала главный санитарный врач региона Надежда Оперчук.
По словам Надежды Оперчук, иностранец временно проживает в Светловодской территориальной громаде. Мужчина недавно вернулся из Восточной Африки. Именно там он мог подхватить эту болезнь.
"В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и соответствующее лечение", — подчеркнула врач.
Напомним, болезней, передаваемых от кошки к человеку, не очень много, но они опасны. Поэтому владельцам животных нужно знать, чем можно заразиться от кошек, какие симптомы опасных заболеваний и как от них уберечься.
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