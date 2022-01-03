В Кировоградской области женщина провалилась в канализацию: фото

Пенсионерку вытаскивали веревками из канализационного колодца.
В воскресенье, 2 января, в поселке Александровка Кировоградской области 70-летняя женщина упала в канализационный коллектор. Инцидент произошел на ул. Независимость.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.
На помощь местной жительнице выехали спасатели.
"Бойцы 29-й ДПРЧ пгт Александровка, выехавшие на место вызова, с помощью веревки и стремянки спасли женщину из затруднительного положения", - сообщили чрезвычайники.
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