В Кировоградской области женщина провалилась в канализацию: фото

В Кировоградской области женщина провалилась в канализацию: фото

Пенсионерку вытаскивали веревками из канализационного колодца.

В воскресенье, 2 января, в поселке Александровка Кировоградской области 70-летняя женщина упала в канализационный коллектор. Инцидент произошел на ул. Независимость.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

На помощь местной жительнице выехали спасатели.

"Бойцы 29-й ДПРЧ пгт Александровка, выехавшие на место вызова, с помощью веревки и стремянки спасли женщину из затруднительного положения", - сообщили чрезвычайники.

Управление ГСЧС Украины в Кировоградской области

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