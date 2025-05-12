В Китае сообщили, поддерживают ли 30-дневное перемирие между Украиной и Россией

Флаг Китая

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Украина, ЕС и Штаты предложили 30-дневное прекращение огня. Китай поддерживает инициативу.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, пишет «Укринформ».

«По „украинскому кризису“ позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира», — сказал Линь.

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По словам Цзяня, в Пекине надеются, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, и в конце концов достигнут политического урегулирования конфликта.

«Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из „кризиса“ диалог и переговоры», — подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства.

Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости более активного участия великих государств, в частности Турции и КНР, для прекращения российско-украинской войны.

«Китай готов, учитывая пожелания заинтересованных сторон, сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в решении „кризиса“ и достижении долгосрочного мира», — заявил дипломат.

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Какова позиция Китая относительно войны России против Украины

По мнению эксперта по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дина Каралекаса, Китаю не пойдет на пользу ни победа, ни поражение России в войне против Украины. Лучший сценарий для Пекина — холодная война с «гибридным миром». В таком случае сохраняется постоянная возможность, что она перерастет в полномасштабное кинетическое действие в любое время.

Он объясняет: если Россия одержит очевидную победу, это не пойдет на пользу Китаю. Такая победа может подтолкнуть Путина к более широкой европейской войне или даже к шагам против Китая на Дальнем Востоке.

При этом китайское руководство не хочет, чтобы Путин проиграл, потому что это приведет к политическому хаосу в самой России, а также будет угрожать интересам Китая в Центральной Азии.

«Например, Си не был в восторге от импорта Россией пушечного мяса из Северной Кореи. Это связало то, что до сих пор было региональным конфликтом вдали от берегов Китая, до ситуации с Азиатско-Тихоокеанским компонентом, рискуя привлечь внимание НАТО к региону», — отметил Каралекас.

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Эксперт убежден, что Китай не должен играть никакой роли в текущем мирном процессе в Украине, потому что он даже близко не является честным посредником.

Ранее другие эксперты, российский оппозиционер Илья Пономарев и политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, также высказывались о том, что Китай заинтересован в войне России против Украины, поэтому не будет вмешиваться в текущую тупиковую ситуацию. Пекину нужно, чтобы Россия, Европа и США тратили меньше времени на противодействие ему на других континентах.