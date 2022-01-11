В классах холодно: в Светловодске дети не ходят в школу

В классах холодно: в Светловодске дети не ходят в школу

Учатся школьники дистанционно.

В Светловодске (Кировоградская область) школьники второй день учатся дистанционно, потому что в классах самая низкая температура 13, самая высокая – 16 градусов.

Об этом "Суспільне" сообщила исполняющая обязанности руководителя управления образования, молодежи и спорта горсовета Лариса Сачевская.

Температурная норма, при которой дети могут пойти в школу – 17-18 градусов. Показатели измеряют каждый день два раза”, — уточнила Лариса Сачевская.

В Светловодске работают 11 учебных заведений и четыре филиала. В них учатся 4789 человек.

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Ранее стало известно, что в Харьковской области восемь школ перевели на дистанционное обучение из-за гололеда.

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