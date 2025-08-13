"В классе моей дочери из 13 парней остался один" — эксперт по миграции о выезде подростков

Почему украинские подростки бегут за границу / © Freepik

Решение президента Зеленского упростить пересечение границы для молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет с одной стороны можно приветствовать как позитивное, с другой оно несет дополнительные риски для нашего государства.

Такое мнение высказал глава неправительственной организации «Офис миграционной политики» и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в интервью hromadske.

«Это, с одной стороны, позволяет молодежи самой решать. Иначе за них решают родители, когда этим детям 15 или 16 лет. Дети еще не все понимают и в большей степени находятся под влиянием родителей. А вот когда этому молодому человеку уже 20-21 год, он может принимать более осознанное решение — ехать или не ехать. Поэтому предложение Зеленского можно только приветствовать», — говорит эксперт.

С другой стороны, он обратил внимание на социологические исследования, что 83% молодых украинцев хотят уехать за границу. То есть, это решение может усилить миграционные настроения.

Воскобойник также отметил, что решением о разрешении на выезд заграницу для ребят до 22 лет Зеленский фактически ответил на другой вопрос — до 18 лет мобилизационный возраст не будет снижаться.

Эксперт объяснил, почему украинские подростки стремятся уехать за границу.

«Когда они видят, как живут их сверстники в Польше, Чехии, Германии, США, то хотят жить так же, хотят путешествовать по миру. Они хотят получать эмоции, они хотят жить полной жизнью, и потому они, с одной стороны, атакуют своих родителей, а с другой — родители сами постоянно говорят своим детям, что они могут найти для себя возможности для реализации где-то за границей», — предположил он.

Воскобойник привел пример, что в классе, где учится моя дочь, из 13 ребят осталось только 1. Это после окончания девятого класса.

Ранее в «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу мужчинам, имеющим отсрочку от мобилизации.

Напомним, в МОН заверили, что вывозить 17-летних юношей за границу из-за мобилизации безосновательно.