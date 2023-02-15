В клубе Полтавы подростки "отрывались" под российскую музыку, потому что им "надоела война": детали скандала

Молодежь развлекалась под треки "Басты", Моргенштерна и других российских исполнителей, являющихся спонсорами войны против Украины.

В Полтаве в одном из заведений разгорелся скандал из-за компании молодых людей, развлекавшихся под музыку артистов России, налоги которых уходят на финансирование бомбардировок Украины. За совершенное молодежь не жалеет, более того, они заявили, что им "надоела эта война".

Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк.

"Пример информационной войны против Украины и важность воспитания следующих поколений. 354-й день полномасштабного вторжения оккупанта на нашу землю! Молодежь Полтавы в местном заведении отрывается под "инстасамку", "басту", "моргенштерна" и другую запоребриковую р*гачк*", — заметил журналист, также показавший видео подростков, снимавших свою вечеринку и затем распространивших кадры в Сети.

В комментариях под публикацией украинцы осудили поведение молодежи, но некоторые из них в ответ заявили, что, мол, "устали от войны" и просто "живут жизнь".

В заведении также прокомментировали ситуацию, где заверили, что "лишь предоставляли аренду организаторам мероприятия" и они не поддерживают поведение и музыкальный выбор участников происшествия.

Они признали, что организатором были нарушены договоренности, и когда там начала раздаваться музыка артистов РФ, они прекратили мероприятие. Администраторы утверждают, что с начала полномасштабной войны приобщаются только к тем мероприятиям, средства с которых идут на помощь ВСУ.

"То есть мы не устраивали мероприятие, не продавали билеты и не решали, какие треки будут раздаваться со сцены. Организатором были нарушены договоренности. Руководство прибыло на место проведения мероприятия и прекратило его досрочно. Важно: мы не поддерживаем музыкальный выбор и поведение участников ивента, который состоялся! Поэтому он был прекращен досрочно", — говорится в сообщении администраторов заведения.

К слову, недавно российская "Инстасамка" отдала свой гонорар за одну из песен в поддержку оккупантов, которые убивают мирных людей и уничтожают инфраструктуру Украины.

Напомним, Верховная Рада запретила музыку государства-агрессора в украинских медиа и общественном пространстве.

Ранее скандальный российский рэпер Моргенштерн, отвечая на вопрос, чей Крым сказал: "Не поверишь, но мне так на это п*хуй. Мне не интересно об этом говорить".

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