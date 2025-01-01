В книжном магазине Киева продают антиукраинскую книгу о Бандере на русском языке: детали скандала (фото)

Инцидент получил огласку в социальных сетях, особенно ввиду того, что о нем стало известно 1 января в день рождения Степана Бандеры.

В Киеве, в одном из магазинов сети магазинов "Либрариум", обнаружили книгу на русском языке с пропагандой против Степана Бандера скандального немецкого писателя польского происхождения Гжегожа Россолинского-Либе.

Об этом сообщила волонтер и общественная активистка Диана Макарова в Facebook.

"Книга, написанная и изданная на русском языке, с посвящением: "Посвящается ...... и мирным жителям, погибшим от рук украинских националистов", – отметила Макарова.

Возмущенная волонтер обратилась к персоналу магазина по поводу недопустимости продажи такой литературы. Продавщица своей ответила, что они "наемные работники и ни за что не отвечают". Когда Макарова спросила, есть ли у нее близкие на фронте, выяснилось, что муж работницы воюет под Купянском.

Фото с Facebook Дианы Макаровой

"Конечно, вы наемная работница и ничего поделать не можете. Но я скажу вам, что сделала бы я. Я бы уволилась из этого магазина. Потому что продажа Либрариумом такой книги это пощечина вашему мужу. В первую очередь вашему мужу", – пересказала свои слова к продавцу Макарова.

Сотрудница рассказала, что "Либрариум" и сам собирает деньги для фронта, в том числе на ДШУ уже собрали 800 тыс грн.

Инцидент получил огласку в социальных сетях, особенно ввиду того, что о нем стало известно 1 января в день рождения Степана Бандеры.

О реакции компании на то, что в ее заведениях продают антиукраинские книги, пока ничего не известно.

Что известно о скандальной книге не менее скандального писателя

Гжегож Россолинский-Либе – немецкий историк польского происхождения, специализирующийся на истории Холокоста, Центральной и Восточной Европы, фашизма, национализма, истории.

В своих работах активно критикует украинское национальное движение в 1930-1940 гг. (прежде всего ОУН и УПА). Также он "атакует" Украинский институт национальной памяти Украины (УИНП) за то, что учреждение якобы "реабилитирует фашизм".

Степана Бандеру в своих трудах Россолинский называет "фашистом", а также считает, что ОУН(б) скопировала лозунг "Слава Украине" из нацистских аналогов.

"Жизнь Бандеры в подаче автора теряется в нагромождении описаний и аргументов, которые должны доказать, что и он, и все украинские националисты были и дальше остаются антисемитами, расистами, фашистами, коллаборантами, русофобами и т.д. Однако его аргументы — довольно поверхностные, а до самой темы он подходит идеологически и достаточно схематично", – говорится в архивной статье "Исторической правды " о книге Россолинского.

Ранее сообщалось, что в Ровно мужчина разбил мемориальную доску Степану Бандере.

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