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В Коблево на берег выбросило вражескую морскую мину: она взорвалась (видео)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
472
Время на прочтение
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В Коблево на берег выбросило вражескую морскую мину: она взорвалась (видео)

В Коблево сдетонировала мина, скриншот с видео

Из-за шторма мину прибило к берегу.

Сегодня, 27 декабря, в курортном селе Коблево Николаевской области шторм прибил к берегу вражескую морскую мину, которая сдетонировала.

Об этом сообщил начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхета.

"К берегу ее прибило из-за шторма и она взорвалась. К счастью, обошло без пострадавших. Таких опасных предметов очень много, поэтому будьте бдительны и не подвергайте себя и своих близких опасности", — подчеркнул он.

Также начальник областной полиции отметил, что в случае обнаружения взрывчатки или любого другого опасного предмета, необходимо сразу звонить на 102.

Минная опасность в Украине

По состоянию на конец ноября в Украине потенциально опасными из-за взрывоопасных предметов было около 175 тысяч квадратных километров территорий.

Украинцев призывают быть внимательными и осторожными, особенно тех граждан, которые вернулись на недавно освободившиеся территории, ведь минная опасность чрезвычайно высока.

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Просмотры
472
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