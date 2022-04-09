"В количестве до 10 штук": в РФ, чтобы не было паники, тела погибших будут отправлять домой небольшими партиями в течение нескольких месяцев

Доставка тел в Кострому будет проходить дважды в месяц в течение 3-4 месяцев.
В России решили не шокировать население большими потерями в результате "спецоперации" в Украине, так что тела погибших оккупантов будут отправлять домой небольшими партиями.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"Во избежание паники и протестов среди граждан Российской Федерации тела погибших на Украине военнослужащих 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) из состава 98 парашютно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново) привозят домой небольшими. Марта этого года в Кострому было доставлено тело погибшего командира полка и еще шестерых военнослужащих.
По его информации, в 331 парашютно-десантном полку погибли более 100 военнослужащих, в том числе 29 офицеров. Доставка тел в Кострому будет проходить дважды в месяц еще 3-4 месяца.
Напомним, чтооккупанты жалуются на проблемы с тыловым обеспечением во время пребывания на территории Украины. Они страдают от недоедания и обморожений.