"В количестве до 10 штук": в РФ, чтобы не было паники, тела погибших будут отправлять домой небольшими партиями в течение нескольких месяцев

"В количестве до 10 штук": в РФ, чтобы не было паники, тела погибших будут отправлять домой небольшими партиями в течение нескольких месяцев

Доставка тел в Кострому будет проходить дважды в месяц в течение 3-4 месяцев.

В России решили не шокировать население большими потерями в результате "спецоперации" в Украине, так что тела погибших оккупантов будут отправлять домой небольшими партиями.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"Во избежание паники и протестов среди граждан Российской Федерации тела погибших на Украине военнослужащих 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) из состава 98 парашютно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново) привозят домой небольшими. Марта этого года в Кострому было доставлено тело погибшего командира полка и еще шестерых военнослужащих.

По его информации, в 331 парашютно-десантном полку погибли более 100 военнослужащих, в том числе 29 офицеров. Доставка тел в Кострому будет проходить дважды в месяц еще 3-4 месяца.

Напомним, чтооккупанты жалуются на проблемы с тыловым обеспечением во время пребывания на территории Украины. Они страдают от недоедания и обморожений.