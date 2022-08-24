В Коломне взорвался котел: из-под завалов достали двоих пострадавших

На рассвете 24 августа в Коломне Ивано-Франковской области взорвался котел.
Несчастный случай произошел в помещении одноэтажного магазина складского типа. Отмечается, что в результате взрыва бытового котла разрушено здание на площади 400 кв.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.
На месте взрыва произошел обрушение. Спасатели из-под завалов получили мужчин 35 и 36 лет. Пострадавшие были переданы медикам скорой помощи.
Гаражи специалисты выясняют вероятные причины взрыва.
Как сообщалось, в Ивано-Франковской области насекомые искусали 19-летнюю девушку. Инцидент произошел в среду, 23 августа. В лес и Татаровы шершни напали на девушку 2003 года рождения.
Читайте также:
- Подозревают бешенство: в Житомирской области скончалась 25-летняя женщина
- В Прикарпатье впервые за 18 лет обнаружили возбудителя клещевого энцефалита
- Во время оккупации Гостомеля удерживал людей в подвале без еды и воды: будут судить россиянина