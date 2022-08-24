В Коломне взорвался котел: из-под завалов достали двоих пострадавших

На рассвете 24 августа в Коломне Ивано-Франковской области взорвался котел.

Несчастный случай произошел в помещении одноэтажного магазина складского типа. Отмечается, что в результате взрыва бытового котла разрушено здание на площади 400 кв.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

На месте взрыва произошел обрушение. Спасатели из-под завалов получили мужчин 35 и 36 лет. Пострадавшие были переданы медикам скорой помощи.

Гаражи специалисты выясняют вероятные причины взрыва.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области насекомые искусали 19-летнюю девушку. Инцидент произошел в среду, 23 августа. В лес и Татаровы шершни напали на девушку 2003 года рождения.

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