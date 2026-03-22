В Коломые женщина ударила эксчеловика кастрюлей: суд назначил неожиданно мягкое наказание

В Коломые Ивано-Франковской области суд оштрафовал женщину на 850 гривен за избиение бывшего мужчины кастрюлей во время ссоры.

Об этом пишет "Блиц-инфо".

Инцидент произошел 26 февраля 2026 года на кухне жилого дома. Во время конфликта между бывшими супругами женщина схватила кастрюлю и ударила мужчину по голове и лицу. У пострадавшего зафиксировали синяки и ссадины.

Как установил суд, обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Дело было рассмотрено в упрощенном порядке без вызова сторон.

Суд учел искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство, но отметил, что отягчающим фактором является то, что пострадавший — бывший член семьи.

В результате женщину признали виновной в умышленном легком телесном повреждении и назначили штраф в размере 850 гривен.

