В колонии Бердичева произошло убийство: осужденный смертельно травмировал другого

Возбуждено уголовное производство.

В Бердичевской исправительной колонии 8 января произошло убийство: один из осужденных смертельно травмировал другого.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

Следствие установило, что в полночь 8 января в камере участка усиленного контроля колонии между заключенными произошел словесный конфликт. Впоследствии он перерос в драку. Для одного из осужденных это закончилось смертельным травмированием головы.

Также читайте В Одесской области в рождественскую ночь сын зарезал отца

В преступлении подозревают 37-летнего заключенного. Он с 2004 года отбывает наказание за убийство, в частности, за покушение на убийство в колонии — сроком 21 год 8 месяцев лишения свободы. В настоящее время поданы ходатайство в суд по избранию подозреваемому меры пресечения.

"При процессуальном руководстве Бердичевской окружной прокуратуры начато досудебное расследование уголовного производства по факту умышленного убийства, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство", — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура возбудила уголовное производство в отношении должностных лиц учреждения по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Указывается. что Материалы производства для проведения досудебного расследования направлены в Территориальное управление ДБР в Хмельницком Житомирская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщалось. в г. Вараш Ровенской области в воскресенье, 9 января, 44-летняя женщина убила 42-летнего мужчину, который приревновал ее. Тело 42-летнего мужчины обнаружил его 58-летний сосед, вызвавший полицию. Правоохранители задержали подозреваемую.

Читайте также: