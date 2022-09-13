В колонии Еленовки показательно улучшили условия для пленников перед визитом миссии ООН

В колонии Еленовки улучшили бытовые условия для пленников перед визитом миссии ООН.
Главное управление разведки выяснило, что в колонии Еленовки улучшили бытовые условия для пленников. Вероятно, это произошло накануне визита миссии ООН, который может состояться в ближайшее время.
Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Общественному.
По его словам, есть информация, что недавно начали улучшать бытовые условия в Еленовке.
"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной", — сказал Юсов.
Напомним, 8 сентября стало известно, что миссия ООН должна в ближайшие дни прибыть в оккупированную Еленовку в Донецкой области, где захватчики казнили украинских военнопленных.
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