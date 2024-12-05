"В командировке я не в Швеции, а в Украине": директор Музея истории Украины отреагировал на упреки о выезде за границу

Федор Андрощук подчеркнул, что является гражданином Швеции, где проживает уже почти 25 лет.

Директора Национального музея истории Украины Федора Андрощука обвинили в том, что он уехал в командировку и не вернулся в Украину. Об этом заявила народный депутат Соломия Бобровская.

"К слову, срок командировки завершился 20 сентября. Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве", – говорится в сообщении Бобровской.

Нардеп также обратилась к министру культуры Николаю Точицкому с замечанием, что Андрощук до сих пор занимает должность директора.

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В комментарии "УП.Культура" Федор Андрощук дал объяснение, на каких основаниях находится за границей и об исполнении обязанностей директора музея. А также отметил, что три месяца назад подал заявление об увольнении тогда еще и.о. министра культуры Ростиславу Карандееву.

"Я являюсь гражданином Швеции, где проживаю постоянно уже почти двадцать пять лет и где плачу налоги. Это мне дает неограниченное право здесь находиться и пользоваться всеми правами гражданина ЕС", – сказал Андрощук.

По словам ученого, пребывание в Украине было временным и подлежало под действие контракта с Министерством культуры, "который каждая из сторон имеет право разорвать, если сочтет, что другая сторона не выполняет свои обязательства".

"О моем гражданстве Швеции Министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине", — подчеркнул он.

Андрощук добавил, что подал заявление на увольнение три месяца назад вместе с отчетом о том, "что музей сделал во время моей каденции и не сделало украинское государство".

Причиной уволиться стало отсутствие возможности продлить сроки командировки. Пролонгировать ее нужно было для того, чтобы выполнять научный проект "Швеция и Украина в истории музейных коллекций и выставочных нарративах". Его поддержкой занимается именно Швеция. Именно в рамках этого проекта Андрощук издал книгу "Музей и национальный проект".

"Национальный музей истории Украины – это моя гуманитарная помощь Украине. То, что он работает во время войны, еще и зарабатывает средства государству и стал известным в мире, – это благодаря не украинскому, а шведскому гражданству и моему имени. Именно Швеция пришла на помощь музею в первые дни войны, собрала средства, благодаря которым музей сделал отличную выставку "Дохристианские верования Украины", а также поддерживает ряд других выставочных проектов", – добавил ученый.

Министерство не отреагировало на предложение "принять пассивное участие" в проекте и продолжить командировку. По словам Андрощука, ответа от учреждения не поступило: "Поэтому написал заявление об увольнении, где указал и причины, по которым увольняюсь. До этого времени Министерство не сформулировало решение, но мое решение однозначно".

"Мне кажется, каких-то минимальных слов благодарности я заслуживаю. Однако после того, что обо мне написали отдельные депутаты, а также блогеры очень странных взглядов и сочувствующие им, мне трудно будет найти желание когда-то еще связываться с украинскими государственными учреждениями. Вообще немного странно, почему такая информация появляется именно сейчас, и очень досадно, что она может незаслуженно навредить музею. Кроме музея, у меня есть другие проекты и обязательства. Есть много других способов помочь украинской культуре. После почти пяти лет работы в Украине я точно знаю, кому доверять нельзя, и с кем нужно общаться только в присутствии адвокатов", – отметил Андрощук.

Федор Андрощук вступил в должность генерального директора Национального музея истории Украины в 2020 году. Также является действительным членом исполнительного совета Европейской ассоциации археологов с 2022 года. По образованию он археолог, специалист в области скандинавистики, доктор исторических наук.

При его каденции Музей истории сменил айдентику, а также присоединился к исследованиям ограблений украинского наследия бывшими чиновниками и во время полномасштабного вторжения.

В интервью "УП.Культура" Андрощук также рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения на свой страх и риск организовал эвакуацию экспозиции и коллекции без распоряжений и инструкций от своего органа управления – Министерства культуры. В этом разговоре он обвинил тогдашнее руководство Минкульта и правительство в бездействии. "Музеи и культурное наследие не были в приоритете", – сказал тогда руководитель Музея истории.

Собрание Национального музея истории Украины насчитывает почти 800 тысяч экспонатов, среди которых археологические и нумизматические коллекции мирового значения, этнографические собрания, коллекции оружия, памятников декоративно-прикладного искусства, рукописей, старопечатных книг, произведений живописи и графики, реликвии украинского национально-освободительного движения ХХ века, отражающие историю Украины с древнейших времен до настоящего времени.

Напомним, в Украину вернули уникальные сокровища.

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