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В комитете Рады поддержали законопроект о возврате электронных деклараций

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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В комитете Рады поддержали законопроект о возврате электронных деклараций

В Комитете Совета поддержали законопроект о возврате электронных деклараций / Фото: Getty Images

После скандала с "Мальдивским дипломатом" Юрием Аристовым в Раде собираются вернуть электронное декларирование нардепов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики поддержал новый законопроект о возобновлении декларирования до первого чтения.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

По его словам, Комитет поддержал проект закона:

  • без утаивания жилья которым пользовались во время войны,
  • без сокрытия деклараций – они все будут публичными. Кроме частной информации о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации
  • без других дыр,
  • с тем, что военные не подают декларации, пока выполняют военный долг.

В то же время Юрчишин считает, что нардепы могут предложить большое количество поправок в редакцию законопроекта.

"В общем, ну очень хороший проект. Что общественное и международное давление благотворное делает. Это не может не радовать. Но есть одно но. Это только первое чтение. Так что, когда парламент его утвердит в ближайшие дни, то как вы думаете, сколько правок набрасают мои коллеги? До этого рекорд был более 4 тыс....5 будет? Всех спамеров будем подсвечивать публично. Как и тех, кто не проголосует", — обещает нардеп.

Напомним, после скандала с "Мальдивской дипломатической миссией" нардепа Юрия Аристова в Раде предлагают закрыть границы для депутатов и министров и вернуть электронные декларации.

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Дата публикации
Просмотры
748
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