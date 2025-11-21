- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1241
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине строят баллистическую ракету на 850 км: когда появится
Компания-производитель «Фламинго» работает над баллистической ракетой, которая будет способна наносить удары на расстояние до 850 км.
Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман анонсировал создание баллистической ракеты с дальностью полета на 850 км.
Об этом Штилерман сказал в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+».
«Сейчас мы сделали баллистическую ракету на небольшое расстояние. И к середине следующего года мы сделаем баллистическую ракету, которая будет лететь 850 километров», — коротко проинформировал конструктор «Фламинго».
К слову, в июне руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина официально начала массовое производство собственной баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», и что она в мае впервые была использована в бою. Производителями этой ракеты являются предприятия из состава госкомпании «Укроборонпром».