В Украине строят баллистическую ракету на 850 км: когда появится

Компания-производитель «Фламинго» работает над баллистической ракетой, которая будет способна наносить удары на расстояние до 850 км.

Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты "Фламинго" Денис Штилерман

Совладелец компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман анонсировал создание баллистической ракеты с дальностью полета на 850 км.

Об этом Штилерман сказал в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+».

«Сейчас мы сделали баллистическую ракету на небольшое расстояние. И к середине следующего года мы сделаем баллистическую ракету, которая будет лететь 850 километров», — коротко проинформировал конструктор «Фламинго».

К слову, в июне руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина официально начала массовое производство собственной баллистической ракеты малой дальности «Сапсан», и что она в мае впервые была использована в бою. Производителями этой ракеты являются предприятия из состава госкомпании «Укроборонпром».

