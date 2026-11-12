В Комышевасе нашли тела еще двух погибших: поисковая операция длится 11 сутки

Атака на Камышевахе.

Реклама

В Камышевасе Запорожской области уже 11 сутки идет поисковая операция после ударов КАБами по подземной школе. Уже удалось идентифицировать 48 жертв российского удара.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

После трех дней безрезультатных поисков спасателям удалось обнаружить тела еще двоих погибших. Также на месте трагедии были обнаружены фрагменты тел других жертв.

Реклама

Параллельно специалисты центра розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, устанавливают личности погибших.

На месте работают кинологи, криминалисты, следователи и подразделения спасателей из Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областей.

Атака на Камышевахе

Атака на Камышевахе

Атака на Камышевахе

Атака на Камышевахе

Удары по Камышевасу — что известно

Около 09:45 2 ноября российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на гимназию «Родник». В результате ударов были разрушены спортивный зал и хозяйственное здание. После первой атаки снова была объявлена тревога и люди пытались спастись от российских авиабомб в подземном укрытии гимназии.

Однако во время нового удара россияне сбросили ФАБ-3000 прямо на подземное помещение учебного заведения, где располагались «Пункт несокрушимости» и укрытие для местных жителей. Мощный взрыв разрушил помещение, а люди оказались под завалами.

Реклама

Украинская разведка установила российских военных, причастных к авиаудару. Операцию спланировал полковник Федор Зубаков — начальник группы огневого поражения штаба группировки войск «Днепр». Для атаки привлекли четыре истребителя-бомбардировщика Су-34. ГУР установило личности шести летчиков, которые непосредственно сбрасывали авиабомбы.

Новости партнеров

Новости партнеров