В Комышевасе завершили поиски после российской атаки: сколько людей погибли

Камышеваха

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В поселке Камышеваха Запорожской области завершились двухнедельные поисково-спасательные работы на месте российских обстрелов 2 ноября. В результате атаки погибли 72 человека, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

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По его словам, спасатели и полицейские работали в нескольких километрах от линии фронта под постоянной угрозой новых атак.

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Через две недели российские войска 11 раз обстреляли поселок, девять ударов попали прямо в место разбора завалов. Только из-за этих повторных обстрелов ранены трое полицейских и четыре спасателя, также повреждена техника.

«К сожалению, обстрел Камышувахи 2 ноября 2026 стал одним из самых трагических за время полномасштабной войны. Погибли 72 человека, в том числе спасатели, полицейские, работники гимназии и ЦНАПа, коммунальщики и медработники. Среди погибших — учительница, которая ежедневно приходила к укрытию, чтобы провести онлайн-уроки для детей, выехавших из общины», — отметил Иван Выговский.

Чтобы разобрать завалы и обнаружить погибших, привлекли инженерную технику и кинологов. Эксперты непрерывно работали и провели десятки ДНК-тестов по установлению лиц погибших. Несмотря на это, четыре человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Еще четверо пострадавших, спасшихся в первые часы после удара, остаются в больницах под наблюдением медиков. В конце обращения глава МВД поблагодарил полицейских, спасателей, волонтеров и военных, которые две недели работали на месте трагедии под угрозой для жизни.

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Россия атаковала Камышеваси — последние новости

Напомним, около 09:45 2 ноября российские войска ударили двумя управляемыми авиабомбами по гимназии «Родник», разрушив спортзал и хозяйственное сооружение. Вскоре раздалась новая воздушная тревога, и люди спустились в подземное хранилище заведения, чтобы переждать опасность.

Во время повторного налета россияне целенаправленно сбросили бомбу ФАБ-3000 прямо на подземную часть школы, где работал «Пункт несокрушимости» и скрывались местные жители. От сильного взрыва сооружение обрушилось, заблокировав людей внутри.

Украинская разведка уже идентифицировала причастных к этой атаке российских военных. Удар спланировал начальник группы огневого поражения штаба группировки «Днепр» полковник Федор Зубаков, привлекая четыре истребителя-бомбардировщика Су-34. В ГУР также установили шестерых пилотов, которые непосредственно сбрасывали бомбы на здание.

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