В конце января детей от 6 месяцев до 6 лет ждет обязательная прививка от полиомиелита

Это касается малышей, которые не получили нужные прививки от полиомиелита вовремя или получили их с нарушением Национального календаря профилактических прививок.

В Украине детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, не привитых от полиомиелита вовремя, будут вакцинированы в конце января 2022 года.

Детей планово будут прививать инактивированной полиовакциной (ИПВ), сообщают в Министерстве здравоохранения.

После завершения этого раунда будут проведены три тура дополнительной иммунизации детей до 6 лет оральной полиовакциной (ОПС).

"Полиомиелит угрожает огромному количеству невакцинированных и не полностью вакцинированных детей неизлечимым параличом и даже смертью. Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Я призываю родителей немедленно проверить, сделали ли они все прививки своим детям", — заявил главный государственный санитарный санитарный врач.

Он советует родителям детей, которые пропустили одну или обе прививки, обратиться к педиатру или семейному врачу.

В Министерстве обеспокоены ситуацией по прививке детей от этого недуга, ведь осенью уже наблюдалась вспышка полиомиелита, тогда у 20 детей на Ровенщине и Закарпатье обнаружили полиовирус.

Напомним, полиомиелит — это острое вирусное заболевание, которое может вызвать паралич и даже смерть. Симптомы полио зависят от того, поражает ли вирус центральную нервную систему. Однако обычно его носители сначала не имеют симптомов или путают их с ОРВИ, поэтому полиомиелит бывает трудно диагностировать. Эта болезнь не лечится, но от нее можно уберечься с помощью вакцины. Согласно плану, вакцинация против полиомиелита предусмотрена для непривитых детей до 6 лет.

Прививку можно сделать в государственных медицинских учреждениях безплатно, отмечают в Минздраве.

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