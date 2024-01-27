В Конгрессе называли "мертвой" помощь Украине, Шольц летит на переговоры в США: главные новости ночи 27 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Спикер Палаты представителей назвал "мертвым" законопроект о помощи Украине Читать далее –>
- Путин зря ждет возвращения Трампа в Белый дом — эксгенсек НАТО Читать далее –>
- В ВСУ заявили, что захватчики уже сожалеют, что вошли в село Крохмальное Харьковщины Читать дальше –>
- КНДР стремится создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия — США Читать далее –>
- Шольц летит в США, чтобы обсудить помощь Украине — Bloomberg Читать далее –>
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