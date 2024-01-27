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В Конгрессе называли "мертвой" помощь Украине, Шольц летит на переговоры в США: главные новости ночи 27 января 2024 года

В Конгрессе называли "мертвой" помощь Украине, Шольц летит на переговоры в США: главные новости ночи 27 января 2024 года

Конгресс США / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Спикер Палаты представителей назвал "мертвым" законопроект о помощи Украине Читать далее –>
  • Путин зря ждет возвращения Трампа в Белый дом — эксгенсек НАТО Читать далее –>
  • В ВСУ заявили, что захватчики уже сожалеют, что вошли в село Крохмальное Харьковщины Читать дальше –>
  • КНДР стремится создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия — США Читать далее –>
  • Шольц летит в США, чтобы обсудить помощь Украине — Bloomberg Читать далее –>

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