В частности, в этой стране-агрессорке помогает Китай.

В Палате представителей группа конгрессменов обратилась с письмом к советнику национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением ужесточить энергетические санкции против РФ.

Об этом говорится в письме, опубликованном 20 декабря комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

В нем конгрессмены отмечают, что ограничение цен на российскую нефть позволяет России продолжать финансировать войну против Украины.

"Мы пишем, чтобы призвать администрацию Байдена нацелиться на доходы Москвы в жесткой валюте, отказавшись от неудачной схемы ограничения цен на нефть и введя комплексные энергетические санкции против России", – указано в сообщении.

В частности, только Китай импортировал из страны-агрессорки сырой нефти и нефтепродуктов на сумму более 57 миллиардов долларов. Как следствие – Кремль планирует удвоить расходы на оборону.

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"Нужно принимать другие меры, которые будут препятствовать Москве получить средства для поддержки армии. Они предусматривают прекращение лицензирования Минфином США попавших под санкции энергетических операций с российскими банками. Именно это позволяло России использовать американскую финансовую систему для любых операций, связанных с продажей нефти и газа", — говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, российские чиновники и руководители быстро объединились, чтобы найти обходные пути санкциям и запретам, введенным Западом и США.

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