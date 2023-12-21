В Конгрессе США нашли новые способы прекращения нефтяных доходов России

В частности, в этой стране-агрессорке помогает Китай.
В Палате представителей группа конгрессменов обратилась с письмом к советнику национальной безопасности США Джейку Салливану с предложением ужесточить энергетические санкции против РФ.
Об этом говорится в письме, опубликованном 20 декабря комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.
В нем конгрессмены отмечают, что ограничение цен на российскую нефть позволяет России продолжать финансировать войну против Украины.
"Мы пишем, чтобы призвать администрацию Байдена нацелиться на доходы Москвы в жесткой валюте, отказавшись от неудачной схемы ограничения цен на нефть и введя комплексные энергетические санкции против России", – указано в сообщении.
В частности, только Китай импортировал из страны-агрессорки сырой нефти и нефтепродуктов на сумму более 57 миллиардов долларов. Как следствие – Кремль планирует удвоить расходы на оборону.
"Нужно принимать другие меры, которые будут препятствовать Москве получить средства для поддержки армии. Они предусматривают прекращение лицензирования Минфином США попавших под санкции энергетических операций с российскими банками. Именно это позволяло России использовать американскую финансовую систему для любых операций, связанных с продажей нефти и газа", — говорится в сообщении.
Как мы писали ранее, российские чиновники и руководители быстро объединились, чтобы найти обходные пути санкциям и запретам, введенным Западом и США.
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