В Конгрессе США назвали Путина преступником и выдвинули жесткое требование к России

Конгресс США / © Associated Press

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Конгресс США требует от РФ вернуть похищенных украинских детей. Двухпартийную резолюцию представили конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол.

Резолюция Конгресса США осуждает похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны РФ и призывает вернуть их к моменту заключения любого мирного соглашения.

«Путин является военным преступником, и под его руководством российские военные жестоко угнали и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины. Эти преступления не являются единичными случаями, они являются прямым следствием войны, которую Путин развязал по собственному выбору», — говорится в документе.

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В Конгрессе отметили, что с начала полномасштабной войны только по официальным данным РФ принудительно переместила по меньшей мере 19 500 украинских детей.

Напомним, ООН внесла Россию в «список позора» за преступления против украинских детей.

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