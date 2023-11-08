В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине активов РФ

Двухпартийный законопроект исключит возможность возвращения конфискованных активов назад России, пока она не выплатит компенсацию Украине.

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал большинством голосов двухпартийный законопроект об использовании российских активов для помощи Украине.

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Во время заседания комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов "за" и два "против".

"Уполномочить государственному секретарю оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка российской федерации и другие суверенные активы российской федерации", — говорится в документе.

Вынесший документ на рассмотрение конгрессмен от Республиканской партии Майя Маккол заявил, что законопроект требует от администрации президента США Джо Байдена передать Украине замороженные суверенные активы страны-агрессора.

"Пора, чтобы Россия расплачивалась за войну, которую она начала", — считает Маккол.

Документ предусматривает, что госсекретарь совместно с Агентством США по международному развитию в течение 180 дней после вступления закона в силу должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса "оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи".

Законопроект предусматривает, что конфискованные средства аккумулируются в специальном Фонде поддержки Украины, а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов переходят в правительство Соединенных Штатов".

Кроме того, Маккол во время слушаний заявил, что законопроект предотвратит возврат конфискованных активов назад России, пока она не выплатит компенсацию Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Бельгия первой в мире объявила о том, что направит в поддержку Украине 1 миллиард 700 тысяч конфискованных евро. в РФ.

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